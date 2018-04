Unwetter wütet über Aachen, Heinsberg und Düren

Region. Heftige Gewitter und Starkregen haben in der Nacht zu Montag in der Region für eine Vielzahl an Einsätzen der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt und mussten zeitweise gesperrt werden.

So gingen bei der Aachener Einsatzleitstelle der Polizei in nur 70 Minuten 320 Notrufe ein. Häufiger Anlass waren Gefahrenstellen wie ausgespülte Kanaldeckel, Straßenüberflutungen, Unterspülungen und Wassereinbrüche in Kellern. Nach Informationen der Polizei kamen durch das Unwetter zunächst keine Menschen zu Schaden.

Die Gewitterfront erreichte die Stadt Aachen gegen 22.45 Uhr. Aufgrund von starken Überschwemmungen musste der Berliner Ring von der Jülicher Straße in Fahrtrichtung Breslauer Straße gesperrt werden. Die Autobahnauffahrten sind nicht betroffen.

Auch der Bahnverkehr blieb nicht verschont: Wegen Unwetterschäden war die Zugstrecke zwischen Kohlscheid und Aachen am Morgen gesperrt. Gegen 9.30 Uhr waren die Schäden beseitigt und die Züge konnten wieder auf der regulären Strecke mit allen geplanten Halten fahren. In Folge kommt es aber weiter zu Verspätungen. Reisende sollen ihre Verbindung vor der Abfahrt noch einmal überprüfen.

Die starken Regenfälle haben auch die Feuerwehren im Nordkreis ausrücken lassen. In Alsdorf musste ein Altenheim mit Sandsäcken vor Überflutung geschützt werden, in einem Neubaugebiet mussten Anwohner selbst mit Hand anlegen, um es vor den Wassermassen zu schützen. In Würselen trat die Wurm über die Ufer, vielerorts liefen Keller voll. Auch die Bundesstraße 57n in Baesweiler wurde zwischen Ludwig-Erhard-Ring und Kreisverkehr B56 Immendorf/Waurichen voll gesperrt. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, war am Morgen noch nicht bekannt.

Auch in Eschweiler hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Der erste Notruf kam um 23.11 Uhr. Besonders die Stadtteile Kinzweiler, Hehlrath, Röhe, Dürwiß, Hastenrath und St. Jöris waren betroffen. Der heftige Regen hatte insbesondere die Röher Straße und die Straße Auf dem Felde mit Schlammmassen unbefahrbar gemacht. Bis um 8 Uhr waren Feuerwehr, THW, gemeinsam mit WBE und einer Firma damit beschäftigt, die Straßen zu reinigen. Auch auf einem etwa 100 Meter langen Stück der Jülicher Straße staute sich das Wasser zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch.

80 Zentimeter hoch sammelte sich das Wasser im Europa-Tunnel (L238) in Stolberg. Die Tunnelleitzentrale musste die Durchfahrt am Morgen komplett sperren. „Da steht komplett das Wasser drin”, sagte ein Sprecher der Polizei. Erst gegen Mittag konnte der Tunnel wieder freigegeben werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Im Kreis Heinsberg mussten die Bundesstraße 56n sowie die Kreisstraße 13 zwischen Gangelt und Breberen für die Dauer von Einsätzen gesperrt werden. Auch hier folgten dem Wasser Schlammmassen, die für rutschige Fahrbahnen sorgten. Derzeit noch gesperrt ist die Landesstraße 227. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, die Wassermassen abzuleiten. In einer Senke im Kurvenbereich stand das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch. Auf der Landesstraße 364 zwischen Tüschenbroich und Gerderath musste die Feuerwehr einen großen Ast beseitigen. In Doveren stürzte ein Baum auf eine Stromleitung. Insgesamt fuhr die Feuerwehr im Kreis Heinsberg zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr am Morgen rund 170 Einsätze, besonders betroffen waren Gangelt, Geilenkirchen und Heinsberg. Verletzt wurde dort niemand.

In Düren wurde die Bundesstraße 57 wegen Schlamm auf der Fahrbahn für 15 Minuten gesperrt. Sturm und Regen richteten in der vergangenen Nacht im Kreis insgesamt verhältnismäßig wenig Schaden an. Einem 43-Jährigen aus Aldenhoven wurde ein umstürzender Baum auf der Landesstraße 136 allerdings zum Verhängnis. Der Autofahrer musste mit wohl schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Wagen wurde stark beschädigt. Neben diesem Unfall gab es in Düren elf witterungsbedingt Einsatzanlässe. Der Nordkreis war deutlich häufiger betroffen als das übrige Kreisgebiet.

Auch in der Eifel wütete das Gewitter, wie Bodo Friedrich von eifelwetter.de berichtete. „Ich habe selten so ein heftiges Gewitter im April gesehen“, sagte Friedrich am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung. „Das war ein ganz außergewöhnliches Ereignis“. Eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes schätzte das Unwetter wie ein Sommergewitter aus Südfrankreich, Luxemburg und Belgien ein. Hagel und Starkregen seien auch das, „was im Sommer typischerweise die Gewitter ausmacht”, so die Expertin.

„Seit 40, 50 Jahren kein so heftiges Gewitter mehr“

Das konnte auch Friedrich bestätigen: „Seit 40, 50 Jahren hat es so früh kein so heftiges Gewitter mehr gegeben“. Es sei eine „relativ einmalige Geschichte“ gewesen, selten habe er so schnelle Blitzfolgen, eine solche Unwetterentladung mit Hagelkörnern und so viel Wasser gesehen. In kürzester Zeit seien zwischen 60 und 80 Liter/qm Regen gefallen. Zustande gekommen sei dieses ungewöhnliche Wetterereignis durch Tief Quitta. In einer Tiefdruckrinne war ungewöhnlich warme Luft von Süden her gekommen, die dann aufstieg und sich so heftig entladen hatte.

Für die nächsten Tage sieht Friedrich aber eine deutliche Entspannung vorher: „Im Fokus steht am Montag der ruppige Wind.“ Wieder trifft es dabei vor allem den Aachener Raum und die Eifel: Dort könnten Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zum 100 Stundenkilometern erreichen, so die Warnung. Auch die Temperaturen seien im Sinkflug, weshalb er für das Hohe Venn sogar mit ein wenig Schneefall rechnen würde. „Es geht zunächst kühl weiter, aber nicht unfreundlich“, so Friedrich. Gegen Ende der Woche könne es wieder recht angenehm werden mit Temperaturen von 17 bis 23 Grad.

