Unwetter: Wie stark ist die Region betroffen?

Region. Starke Gewitter und heftiger Regen haben am frühen Dienstagmorgen in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz für Chaos gesorgt. Auch in der Region kann es am Dienstag zu Unwettern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetter Dienst (DWD).

Demnach steige die Gefahr schwerer Gewitter ab Mittag an. Es müsse mit heftigen Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden. Außerdem seien schwere Sturmböhen um 100 Stundenkilometern, vereinzelt sogar Orkanböen um 120 Stundenkilometer und Hagel möglich.



Bodo Friedrich, Betreiber der privaten Wetterseite Eifelwetter.de, betonte am Dienstagmorgen, dass es schwierig sei, genaue Prognosen für die Region abzugeben. Aus Nordfrankreich über Luxemburg nähere sich das kräftige Gewitter- ob sie die Region nur wie ein „Streifschuss“ erwischen oder in der für heftige Unwetter sorgen wird, sei noch nicht absehbar.



Doch es besteht Hoffnung: Zum Ende der Woche soll das Wetter immer freundlicher mit angenehmen Temperaturen um 25 Grad werden.