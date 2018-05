Unwetter sorgen für Hochwasser und Unfälle im Kreis Heinsberg

Region. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche trafen schwere Unwetter den Kreis Heinsberg. Am Dienstagnachmittag und -abend kamen besonders in der Gemeinde Selfkant große Regenmengen hinunter und sorgten für zahlreiche Unwetterschäden und vollgelaufene Keller. Auf der Autobahn A46 hat es mehrere Unfälle gegeben.

Gegen 15 Uhr wurden die ersten Einheiten der Feuerwehr Selfkant alarmiert, besonders den Ortsteil Schalbruch hat es stark getroffen. Einige Keller standen bis zur Decke unter Wasser, berichtete die Feuerwehr. Die Feuerwehr Gangelt kam mit rund 20 Einsatzkräften zur Hilfe. An der Bundesstraße 56 Neu hatte das Wasser die Straße geflutet, die Feuerwehr sperrte die Gefahrenstelle ab. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Josef Dahlmanns von 15 Uhr bis Mitternacht im Einsatz, um die entstandenen Schäden durch das Unwetter zu beseitigen.

Auch auf der Autobahn A46 von Mönchengladbach nach Heinsberg mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu mehreren Einsätzen wegen des Starkregens ausrücken. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in die Leitplanke geschleudert. Der Sicherheitsgurt und die Airbags verhinderten Schlimmeres, sodass der Mann nur leichte Verletzungen erlitt.

Dieser Unfall löste durch Schmutz und Autoteile, die auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden, einen weiteren Unfall aus. Wie die Erkelenzer Feuerwehr berichtet, verlor ein Autofahrer auf der A46 in Richtung Düsseldorf im Regen die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort landete das Auto im Feld. Der Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Feuerwehr kontrollierte anschließend den Bereich bis zur Anschlussstelle Jüchen und die Autobahn A61, stellten aber keine Gefahrenstellen oder Unfälle fest.

In Höhe des Parkplatzes Herrather Linde ereignete sich anschließend der dritte Unfall. Dort fuhr ein Auto auf ein anderes auf. Auch hier wurde nur ein Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Rheydt und Mönchengladbach war im Einsatz.

Das Unwetter hat auch in den benachbarten Niederlanden größere Schäden angerichtet. Besonders Sittard-Geleen und Munstergeleen wurden hart getroffen, auch rund um Meerssen und Ulestraten musste die Feuerwehr wiederholt zu Einsätzen ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr ging es vor allem um undichte Dächer, vollgelaufene Keller und Straßen, die bis zu einem halben Meter unter Wasser standen und sich mancherorts in reißende Fluten verwandelten. Wegen der Vielzahl der Einsätze richtete die Feuerwehr zwei Krisenzentren ein.



Die Wetterstation des Flughafens Maastricht Aachen in Beek verzeichnete einen Temperaturabfall von 22 auf elf Grad, in einer halben Stunde fielen 47 Millimeter Niederschlag. Im gesamten Mai kommen sonst 66 Millimeter nieder, meldet die Zeitung „De Limberger“. Die Unwetter, aus denen auch große Hagelkörner herabregneten, verharrten lange an Ort und Stelle, weil wenig Wind herrschte. Auch auf den niederländischen Autobahnen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Im Rest von Nordrhein-Westfalen war außerdem der Raum Duisburg, Düsseldorf, Mönchengladbach, das Sieger- und Sauerland und die Eifelregion um Bad Münstereifel betroffen. Dort blieb das Unwetter aber zunächst ohne größere Auswirkungen. In Mechernich musste die Feuerwehr einige Kanäle von Schlamm befreien, damit die Straßen nicht zu stark überfluten. Es blieb Dreck auf den Straßen zurück.

Am vergangenen Mittwoch hatte ein Tornado bei Viersen für Chaos,abgedeckte Dächer, beschädigte Autos und etliche umgeknickte Bäume gesorgt. Die Regenmassen hatten Keller und Straßen im Kreis Heinsberg überflutet. Besonders betroffen waren Karken, Kirchhoven, Dremmen, Porselen sowie Teile der Gemeinden Waldfeucht und Gangelt.