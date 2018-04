Region - Unwetter in der Region: Zahlreiche Einsätze, Straßensperrungen

Region. Heftige Gewitter und Starkregen haben in der Nacht zu Montag in der Region für eine Vielzahl an Einsätzen der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt und mussten gesperrt werden.

Mehr zum Thema

So gingen bei der Aachener Einsatzleitstelle der Polizei in nur 70 Minuten 320 Notrufe ein. Häufiger Anlass waren Gefahrenstellen wie ausgespülte Kanaldeckel, Straßenüberflutungen, Unterspülungen und Wassereinbrüche in Kellern. Nach Informationen der Polizei kamen durch das Unwetter zunächst keine Menschen zu Schaden.

80 Zentimeter hoch sammelte sich das Wasser im Tunnel Europastraße (L 238) in Stolberg. Die Tunnelleitzentrale musste die Durchfahrt sperren. Außerdem wurde in Aachen der Berliner Ring von der Jülicher Straße in Fahrtrichtung Breslauer Straße gesperrt. Die Autobahnauffahrten sind nicht betroffen. Auch die Bundesstraße 57n in Baesweiler wurde zwischen Ludwig-Erhard-Ring und Kreisverkehr B56 Immendorf/Waurichen voll gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Unwettern in Teilen Nordrhein-Westfalens gewarnt.

Das Verkehrsgeschehen in der Region können Sie live auf unserer Staukarte verfolgen.