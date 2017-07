Unwetter in der Region erwartet

Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vorab für die Nacht von Montag auf Dienstag vor schweren Unwettern in der Region. Es muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Doch es besteht Hoffnung: Zum Ende der Woche wird das Wetter immer freundlicher mit angenehmen Temperaturen um 25 Grad.

Am Abend breiten sich von Frankreich her kräftige Gewitter über das Saarland und Rheinland-Pfalz nordostwärts aus. In den frühen Morgenstunden und am Vormittag können sich die Gewitter nordwärts bis zum Niederrhein und in das Ruhrgebiet verlagern, für diese Entwicklung bestehen aber noch größere Unsicherheiten. Punktuell könnten in sehr kurzer Zeit rund 35 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Auch Hagel und einzelne Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern seien möglich, sagte Meteorologin Ines von Hollen am Montag. Abkühlung bringen die Schauer indes nicht. Es bleibt in den nächsten Tagen mit rund 25 Grad angenehm warm. Und es kehrt eine Wetterberuhigung ein: Die Woche wird zum Ende hin immer freundlicher.