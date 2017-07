Unwetter im Rheinland: Eine Tote, Überflutungen, Verkehrschaos

Region/Aachen. Die Unwetter am Mittwoch mit Starkregen, Hagel und teils heftigen Gewittern haben in Nordrhein-Westfalen ein Todesopfer gefordert. Der Verkehr auf Straße, Schiene und in der Luft kam stellenweise zum Erliegen, Feuerwehr war vielerorts im Dauereinsatz. Die Region um Aachen blieb von größeren Problemen dagegen offenbar weitgehend verschont.

Zu dem tödlichen Unfall kam es in Dortmund, wo eine 51-jährige Frau von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Sie hielt sich nach Polizeiangaben mit Nachbarn in einem Garten auf, als sie von dem Baum getroffen und eingeklemmt wurde. Angehörige zogen die Schwerverletzte unter dem Baum hervor, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus - doch dort erlag sie ihren Verletzungen.

Allein in Köln rückte die Feuerwehr zu rund 550 Einsätzen aus. Im Hauptbahnhof der Domstadt lief Wasser in Teile der Halle. Auf den Straßen blieben zahlreiche Autos liegen. In einer Tiefgarage stand das Wasser 1,50 Meter hoch. Am Flughafen Köln/Bonn wurde der Flugbetrieb für 90 Minuten unterbrochen. Auf der Bahnstrecke von Bonn nach Koblenz stürzte ein Baum auf die Oberleitung. Zugausfälle und Verspätungen waren die Folge.

In Düsseldorf stand die Rheinkirmes nach einer Unwetterwarnung für etwa zwei Stunden still. In Mönchengladbach wurde ein Radfahrer von einem Baum verletzt, der durch den heftigen Wind abgebrochen war.

In der Städteregion Aachen verzeichnete die Polizei trotz Starkregens und zum Teil heftiger Gewittern am Nachmittag und in der Nacht keine witterungsbedingen Unfälle. Feuerwehr und Polizei mussten allerdings mehrmals ausrücken, um abgebrochene Äste und andere Hindernisse von Straßen zu räumen. Beim CHIO musste der Preis von Europa zeitweise unterbrochen werden.

Am Blausteinsee in Eschweiler riefen am Nachmittag Passanten die Polizei, weil ein Mann bei 32 Grad Hitze „leichenblass und wie tot“, so die Zeugen, in seinem Auto lag. Den Rettungskräften gelang es jedoch schnell, ihn ins Leben zurückzuholen: Er hatte nur ein Nickerchen gemacht, „die Hitze schlauche“, wie er nach Angaben von Polizeisprecher Paul Kemen angab.

Trotz - oder vielleicht auch wegen - des schlechten Wetters hatten etliche Menschen im weiteren Verlauf des Abends Probleme, die Nachtruhe einzuhalten. Außergewöhnlich oft, nämlich knapp zwei Dutzend Mal, mussten die Ordnungshüter ausrücken, weil Nachbarn Ruhestörungen monierten. „Ein Anrufer sprach von furchtbarem Schlagertrallala“, berichtete Polizeisprecher Kemen.

Das Wetter beruhigte sich am Mittwochabend wieder. Der Bahnverkehr kam nach Störungen von Mittwochabend wieder in den Takt. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es in der Nacht zu Donnerstag keine Störungen, der Verkehr lief normal.

Am Donnerstagmorgen allerdings gab es über dem Rheinland erneut ein Gewitter, ein breites Regenband zog über Nordrhein-Westfalen. Das Wetter soll sich nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes im Laufe des Tages weiter entspannen, nur noch vereinzelt kann es zu Gewittern kommen. Der Regen lasse nach.