Abonnenten können Karten gewinnen

Unsere Leser können eine 90-minütige Fassung der Dokumentation „Unser Land in den 80ern“ am Montag, 10. September, 19.30 Uhr, im Rahmen einer exklusiven Kinovorstellung im Aachener Kino „Apollo“, Pontstraße 141-149, sehen. Die Macher des Films werden anwesend sein. Zu diesem Abend in Kooperation mit dem WDR laden wir unsere Abonnenten ein. Es werden insgesamt 40 x 2 Plätze vergeben.

Bewerbungen bitte per E-Mail mit dem Stichwort „Unser Land“ und Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse und Telefonnummer bis zum 4. September an: bewerbung@azan-aboplus.de. Alle Teilnehmer erhalten eine schriftliche Benachrichtigung, die als Teilnahmebestätigung gilt. Gegebenenfalls entscheidet das Los.