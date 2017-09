Ungeahntes Talent: Hund rettet verunglücktes Frauchen

Erkrath.

Vierbeiner als Retter in der Not: Bei einem Spaziergang stürzte eine Seniorin aus Erkrath auf einer Treppe so unglücklich, dass sie mit dem Kopf unter einen Zaun geriet und sich nicht mehr befreien konnte. Doch sie hatte Glück im Unglück: Ihr Hund, mit dem sie unterwegs war, zeigte ungeahnte Fähigkeiten.