Kerpen - Unfallverursacher verletzt bei Festnahme mehrere Beamte

Kerpen. Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein Mann aus Kerpen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Bei der anschließenden Festnahme verletzte der 27-Jährige drei Polizisten leicht und eine Polizeibeamtin schwer. Er wurde zuvor bereits mit mehreren Haftbefehlen gesucht.

Am Dienstagabend wollten Polizisten auf der Bundesstraße 477 einen 27-jährigen Autofahrer an einem Kreisverkehr im Bereich der Autobahnauffahrt Elsdorf/Kerpen-Sindorf kontrollieren. Der Mann aus Kerpen fuhr aus Richtung Manheim-Neu auf den Kreisverkehr zu. Die Geschwindigkeit ist an dieser Stelle auf 70 km/h begrenzt.

Den Beamten war bereits bekannt, dass der Kerpener mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird. Die Polizisten schalteten daraufhin Martinshorn und Blaulicht ein, um den Mann anzuhalten und zu kontrollieren. Daraufhin überholte der 27-Jährige mehrere Fahrzeuge, überquerte die Mittelfläche des Kreisverkehrs und überfuhr ein Verkehrsschild. Anschließend durchbrach er ein Baugerüst, das sich hinter dem Verkehrsschild befand. Stark beschädigt kam das Fahrzeug wenig später auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs zum Stehen.

Er flüchtete zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Nach kurzer Zeit endete seine Flucht an einem Wildfangzaun. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Unfallverursacher erheblichen Widerstand. Drei Beamte wurden leicht und eine 25-jährige Beamtin schwer verletzt. Die Polizistin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, das sie aber inzwischen wieder verlassen konnte.

Gegen den Fahrer lagen mehrere Haftbefehle vor. Bei der Festnahme war der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Infolge des Unfalls musste das beschädigte Gerüst abgebaut werden. Die Feuerwehr unterstützte die eingesetzten Polizisten bei der Absicherung der Unfallstelle. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt, der 27-Jährige einem Richter vorgeführt, der ihn in Haft nahm.