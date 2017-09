Merzenich/Köln.

Als der neue Abschnitt der A4 eingeweiht wurde, ahnte wahrscheinlich kaum jemand, welche Dramen sich in den darauffolgenden Jahren darauf abspielen würden. Damals, am 16. September 2014, muss die Stimmung unter den Gästen des kleinen Festaktes auf der Autobahn einigermaßen festlich gewesen sein, jedenfalls las sich die anschließend verbreitete Pressemitteilung damals so.