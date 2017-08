Unfall auf der A4: Langer Stau in Richtung Aachen

Merzenich/Elsdorf.

Auf der Autobahn 4 hat sich am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet. Bereits am Dienstagmorgen waren auf dem Teilstück zwei Wagen kollidiert. Der Stau in Fahrtrichtung Aachen war bis zu 15 Kilometer lang.