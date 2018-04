Klares Regelwerk zur „Verkehrssicherungspflicht“: Vorbild Niederlande?

In den Niederlanden gibt es ein klares Regelwerk zur „Verkehrssicherungspflicht“ in Schwimmbädern, betont Martin Burgers, Bäderbetriebsleiter in Wesel. Der Niederländer ist seit 45 Jahren in diesem Beruf und kennt sich in Sachen Sicherheit gut aus. „Die niederländischen Schwimmmeister sind eher Schwimmlehrer, die sehr stark auf die Fähigkeiten der Kinder achten, die ins Schwimmbad kommen“, berichtet er.

Wenn in Deutschland eine Schulgruppe die Schwimmhalle betrete, leite der begleitende Lehrer den Unterricht. „In den Niederlanden übernimmt das dann sofort der Schwimmmeister“, berichtet Burgers. „Dort sind die Schwimmbäder kleiner als in Deutschland, außer man geht in einen Freizeitpark. Dadurch sind sie auch übersichtlicher.“

Angesichts von Unfällen mit Kindern in Schwimmbädern wie jetzt in Würselen weist Burgers, der sich unter anderem im Arbeitskreis Organisation der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen engagiert, darauf hin, dass viele Schulanfänger noch gar nicht schwimmen können und somit gefährdet sind. „Ein Kind wird auf Schultauglichkeit untersucht, aber niemand testet, ob es tatsächlich schwimmen kann.“

Burgers sieht die Eltern in der Pflicht – nicht die Schulen. „Wenn Kinder mal eben zu einem zehnstündigen Kurs angemeldet werden, ist das Kind danach noch längst nicht fit, allein die Wassergewöhnung dauert eine Weile. Und Kinder müssen üben, am besten zusammen mit den Eltern“, fordert er.

Der erfahrene Burgers ist dafür, Quereinsteiger zu ermutigen, die am Beckenrand aufpassen. „Rettungsfähig müssen sie sein“, betont er. „Das bedeutet, dass sie alles beobachten und innerhalb von drei Minuten an der tiefsten Stelle des Schwimmbads jemanden vom Boden nach oben holen und bergen können.“ (sar)