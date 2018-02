Hückelhoven - Unfälle auf der A46 in Richtung Düsseldorf sorgen am Dienstag für Sperrungen

Hückelhoven.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 46 in Richtung Düsseldorf sind am Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Am Stauende kam es zu einem Folgeunfall. Nach aktuellem Stand wurden vier Personen schwer verletzt, zwei weitere leicht. Die Strecke war bis zum frühen Mittag gesperrt. Ein zweiter Unfall auf dem gleichen Streckenabschnitt sorgte am späteren Vormittag für eine einspurige Sperrung.