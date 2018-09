Kerpen - Umweltaktivistin Antje Grothus: „Hambacher Wald muss gerettet werden“

Mitgründerin der „Buirer für Buir“

Antje Grothus, Jahrgang 1964, ist Mutter dreier Töchter, wuchs in Wanne-Eickel auf und lebt seit 1994 in Kerpen-Buir. Sie studierte Haushalts- und Ernährungswissenschaften in Bonn und gehört zu denen, die 2007 die Initiative „Buirer für Buir“ gründeten.

Ihr jahrelanges Engagement für den Umweltschutz und gegen die Braunkohleverstromung wurde mit der Berufung in die Kohlekommission der Bundesregierung honoriert.