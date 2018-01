Kelmis.

Die Pläne für eine mögliche Wiederaufnahme von Bergbau in Ostbelgien haben am Donnerstagabend rund 500 Menschen aus der Dreiländerregion zu einer Informationsveranstaltung in die Grenzgemeinde Kelmis gelockt. Das Vorhaben des Unternehmens Walzinc war im Herbst 2017 bekannt geworden und erregt seitdem die Gemüter in der Region.