Aachen.

Am Rande der diesjährigen Karlspreisverleihung am 10. Mai in Aachen soll offenbar auch nach Lösungen für den Ukraine-Konflikt gesucht werden. Nach Berichten von russischen und ukrainischen Tageszeitungen sei ein Dreiertreffen auf deutscher, französischer und ukrainischer Regierungsebene in Aachen geplant, um einen UN-Friedenseinsatz in der umkämpften ostukrainischen Donbas-Region vorzubereiten. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht.