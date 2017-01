Aachen/Düren.

In seiner Stammkneipe wurde Wilhelm R. immer nur Thai-Willi genannt. Dort, im „Krug“ in Köln, gilt der eher kleine korpulente Mann als charmanter Frauenfreund und weltläufiger Geschäftsmann, der in Thailand ein Restaurant betrieb. Was niemand wusste: Das Kapital für seine Geschäfte besorgte sich Thai-Willi in der Tat bei einer Bank, allerdings mit vorgehaltener Pistole.