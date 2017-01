Aachen/Düren.

In einer Regionalbahn auf der Strecke von Düren nach Aachen sind am Montagabend zwei Männer kontrolliert worden. In ihrem Rucksack haben die Polizisten über 2100 unversteuerte Zigaretten gefunden. Die beiden Männer im Alter von 19 und 26 Jahren haben außerdem kein gültiges Ticket für die Fahrt vorzeigen können.