Über 2 Promille: Polizei zieht betrunkenen Lokführer aus dem Verkehr

Stolberg. Der Lokführer einer Regionbalbahn ist am Sonntagabend in Stolberg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, nachdem zwei Fahrgäste dessen auffälliges Verhalten gemeldet hatten.

Wie die Polizei berichtet, war zwei Reisenden der Euregiobahn das merkwürdige Verhalten des 30-jährigen aufgefallen – er soll ruckartig angefahren sein und gebremst haben. Als sie ihn darauf ansprachen, bemerkten sie deutliche Anzeichen für einen Rausch und verständigten die Polizei.

Die eintreffenden Beamten kamen am Mühlener Bahnhof in Stolberg zu einer ähnlichen Einschätzung, die sich dann auch bestätigte: Während ein Drogen-Schnelltest negativ ausfiel, zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille an.

Dem Lokführer wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein für Eisenbahnfahrzeuge stellten die Beamten sicher. Wie lange der 30-Jährige bereits im Dienst war, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht sagen.