Über 100 Vereine und Schulen bei den „Schull- un Veedelszöch”

Köln.

In Köln startete mit den „Schull- un Veedelszöch” pünktlich um 11.11 Uhr der erste große Karnevalszug der Stadt. An dem traditionellen Umzug nahmen in diesem Jahr 52 Kölner Schulen und 55 Karnevalsvereine aus den „Veedeln” genannten Stadtvierteln teil. Etwa 8000 Menschen waren beteiligt. Sie zogen auf dem fast identischen Weg des Rosenmontagszuges durch die Domstadt.