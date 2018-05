Köln/Düsseldorf - TÜV Rheinland legt Aufzüge wegen erheblicher Mängel lahm

Köln/Düsseldorf.

Verschlissene Tragseile und nutzlose Notrufknöpfe: Der TÜV Rheinland hat im vergangenen Jahr deutschlandweit knapp 2000 Aufzüge still gelegt. In NRW waren es allein in Düsseldorf 59. Im Kölner Stadtgebiet wurden 36 Anlagen außer Betrieb genommen, wie die Prüfstelle am Montag in Köln mitteilte.