Aachen - Tüfteln an der Zukunft: Hackathon „Beyond Borders“ gestartet

Aachen. Drei Tage und zwei Nächte Ideen sammeln, entwickeln und programmieren: Unter dem Titel „Beyond Borders – Hack the #datadome“ ist am Donnerstag der erste Hackathon des Medienhauses Aachen gestartet. In der Digital Church, der ehemaligen Elisabeth-Kirche an der Jülicher Straße, tüfteln rund 50 Teilnehmer drei Tage und zwei Nächte lang an den Konzepten und Designs der Zukunft.

Bildergalerie Digitale Zukunft mitgestalten: Hackathon „Beyond Borders“ gestartet Mehr zum Thema

Das große Überthema für den Hackathon: die kreative Nutzung von offenen Datenquellen (Open Data) in der Euregio.

Die groben Ideen, die die Designer, Programmierer, Informatiker und Studenten dazu zu Beginn des Hackathons am Donnerstagabend in einminütigen Pitches vorgestellt haben, waren vielfältig: Von einer App, die die Entscheidungsfindung in Gruppen vereinfachen soll, bis hin zu einer Plattform, auf der Bürger Schlaglöcher sofort an ihre Gemeinde melden können, waren den Ideen keine Grenzen gesetzt.

Im Anschluss an die Ideen-Pitches hatten die Teilnehmer dann die Möglichkeit, sich in Teams zusammenzufinden, in denen sie nun die nächsten zwei Tage und Nächte gemeinsam an ihren Ideen und Konzepten tüfteln und schleifen wollen. Dabei treffen in der Digital Church Designer auf Programmierer, Journalisten auf Studenten, Start-up Gründer auf Informatiker.

Doch bevor aus einer groben Idee ein profitables und realisierbares Konzept werden kann, warnte Moderator und Juror Dirk Zeiler vom Next Media Accelerator (nma) aus Hamburg vor einigen Stolperfallen. Welche Teams gewinnen, hänge von mehreren Kriterien ab: „Wir achten darauf, wie weit das Team in den drei Tagen gekommen ist, wie gut sich das Produkt für den Markteintritt eignet und wie machbar die Umsetzung des Konzepts tatsächlich ist“, erklärte Zeiler den Teilnehmern, bevor sie mit dem Hacken beginnen konnten. Die Teams sollen zunächst darüber nachdenken, ob ihre Ideen tatsächlich beim Nutzer ankommen und Potenzial haben.

Ideen auch mal überwerfen

„Wird das Produkt die Leute überzeugen, Geld zu bezahlen oder ein App zu installieren? Das ist die Frage, die sich die Teams stellen müssen“, mahnte Zeiler. Er ermutigte die Teilnehmer dazu, ihre Konzepte zu überprüfen, auch mit potenziellen Kunden außerhalb der Digital Church ins Gespräch zu kommen und - wenn nötig - ursprüngliche Ideen auch wieder zu verwerfen. „Wenn ihr übermorgen etwas ganz anderes präsentiert, als ihr heute vorgeschlagen habt, ist das eine gute Entwicklung“, sagte Zeiler, der bereits mehrere Hackathons geleitet hat.

Bis Samstag haben die Teilnehmer des Hackathons die Möglichkeit, an ihren Ideen zu arbeiten. Dann werden die entwickelten Konzepte der Teams in jeweils dreiminütigen Präsentationen einer Fachjury präsentiert. Die drei besten Ideen werden mit insgesamt 3000 Euro prämiert - als kleine Start-Up-Finanzierung, um die Ideen im Anschluss weiterzuentwickeln. Einen Sonderpreis gibt es obendrein für die beste Idee oder Weiterentwicklung des digitalen Stadtmagazins klenkes.de. Zusätzlich werden den Gewinnerteams aus vier verschiedenen Kategorien ein bis sechs Monate Coworking-Space in der Digital Church zur Verfügung gestellt.

Der Hackathon findet in Zusammenarbeit mit dem digitalHUB Aachen, dem next media accelerator aus Hamburg und dem Google News Lab statt. Unterstützt wird die Veranstaltung von NetAachen und der STAWAG.