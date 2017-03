Region.

Auch so könnte Unterricht gestaltet werden: auf einer Slackline balancieren, in verdeckten Fächern Erfindungen ertasten oder mit einem Mikroskop Materialien wie Kevlar, Schaumstoff oder Wolle betrachten. Die Ausstellung „Ist das möglich?“ im LVR-Industriemuseum in der Tuchfabrik Müller in Euskirchen bietet ein vielfältiges Angebot zum Experimentieren und Spielen für Kinder ab acht Jahren (bis 17. Dezember 2017).