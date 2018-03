Aachen - Traumstart für den neuen Rektor der RWTH Aachen

Aachen.

Das Votum der RWTH-Hochschulwahlversammlung fiel einstimmig aus. Das 36-köpfige Gremium hat am Montag Ulrich Rüdiger (51) zum neuen Rektor der Aachener Hochschule gekürt. Der Physik-Professor, derzeit noch Leiter der Universität Konstanz, tritt seine sechsjährige Amtszeit am 1. August an. Er löst Ernst Schmachtenberg ab, der im Sommer aus Altersgründen ausscheidet.