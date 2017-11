Lkw-Unfall auf der A46 bei Grevenbroich: Beifahrer stirbt

Grevenbroich.

Ein Toter und ein Schwerverletzter sind das traurige Ergebnis eines Lkw-Unfalls auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg am Montagmittag. Die A46 war an der Stelle bis etwa 18 Uhr gesperrt, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis zum Kreuz Neuss-West zurück.