Tote Mädchen in Lüttich: Verdächtiger Vater wieder frei

Lüttich. In einem Wohnhaus in der belgischen Gemeinde Soumagne bei Lüttich haben Feuerwehrleute am 30. Dezember vergangenen Jahres zwei Mädchen tot aufgefunden. Der verdächtige Vater soll nun wieder auf freiem Fuß sein.

Nach Informationen des Nachrichtenportals Grenzecho sei ein Formfehler der Ermittler Grund dafür, dass sich der Mann, der die beiden Mädchen im Alter von acht und elf Jahren umgebracht haben soll, wieder auf freiem Fuß befindet.

Der Vater war seit dem schrecklichen Fund im Dezember im Citadelle-Krankenhaus in Lüttich untergebracht. Dieses habe er nun als freier Mann verlassen. Weiter berichtet das Grenzecho, dass der 40-Jährige nicht aufgrund eines richterlichen Beschlusses frei gelassen worden sei, sondern weil sein Haftbefehl als unzulässig erklärt worden war.

Am 30. Dezember 2016 soll der Vater seine Töchter mit einer Rasierklinge umgebracht haben. Anschließend hatte er das Haus in Brand gesetzt und wollte sich selbst umbringen. Die Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten sowohl die toten Mädchen, als auch den lebensgefährlich verletzten Mann.

Bewusstlos wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da er erst am 1. Januar 2017 aufgewacht war, wurde ihm der Haftbefehl „45 Minuten nach Ablauf der gesetzlichen Frist (24 Stunden) ausgehändigt [...], sodass dieser als unzulässig erklärt wurde. Der 40-Jährige bleibt deshalb bis zu einem eventuellen Prozess gegen ihn auf freiem Fuß“, so das Grenzecho.