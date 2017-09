Tödlicher Unfall bei Heinsberg: Vater hatte 15-jährigen Sohn fahren lassen

Heinsberg.

„Eine Tragödie“, sagte Polizeisprecherin Angela Jansen am Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der L228 angesichts der schier unfassbaren Nachricht. Ermittlungen hatten ergeben, dass ein 15-jähriger Junge aus Heinsberg am Steuer des Autos saß, das am Donnerstagnachmittag zwischen Dremmen und Randerath von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt war.