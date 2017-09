Tödliche Schüsse in Maastricht: Zweiter Verdächtiger verhaftet

Maastricht. Rund drei Wochen nach einer tödlichen Schießerei in Maastricht haben Polizisten am Dienstag einen 20-jährigen Mann aus Rotterdam verhaftet. Dies geht aus einer Meldung auf der Webseite der niederländischen Polizei hervor. Bei dem Vorfall war ein 22-jähriger Mann aus Maastricht ums Leben gekommen.

Das Opfer war am 16. August in einem Gebäude am Bosscherweg in Maastricht schwer verletzt von alarmierten Polizeibeamten gefunden worden. Zuvor waren Schüsse gefallen. Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen kurz darauf.

Im Rahmen der Ermittlungen war bereits zwei Tage später, am 18. August, ein 24-jähriger Mann aus Rotterdam festgenommen worden. Er befindet sich weiter in Haft.

Ein Team aus 20 Ermittlern untersucht derzeit den Fall. Das Untersuchungsteam schließt weitere Festnahmen nicht aus.