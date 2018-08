Köln - Tödliche Messerattacke am Ebertplatz: Urteil wird erwartet

Köln.

Im Strafverfahren um den gewaltsamen Tod eines 22-Jährigen im Oktober 2017 auf dem Kölner Ebertplatz wird am Mittwoch gegen 13 Uhr das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 26 Jahre alter Mann aus Marokko. Am Tattag soll er an einem Streit im Drogenhändler-Milieu beteiligt gewesen sein. Dabei wurde ein Mann aus dem westafrikanischen Guinea durch einen Messerstich in die Herzgegend tödlich verletzt. Der Angeklagte bestreitet vor Gericht die Tat.