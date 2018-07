Aachen - Tihange-Gegner übergeben 506.003 Unterschriften an belgische Atomaufsicht

Aachen.

Ein Zusammenschluss von Tihange-Gegnern hat am Freitagmorgen um 10 Uhr mehr 506.003 Unterschriften gegen den Betrieb von Tihange 2 und Doel 3 an die belgische Atomaufsicht Fanc übergeben. Die Aachener Initiative „3 Rosen“ hatte in der Region, aber zuletzt auch noch mit Mitstreitern aus Belgien und den Niederlanden, letzte Unterschriften in Maastricht, Lüttich und Visé gesammelt.