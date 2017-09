Hellenthal.

Anni Henrich war elf Jahre alt, da sah sie in ihrem Heimatdorf Herhahn in der Eifel zum ersten Mal Adler und Falken in die Lüfte steigen. In vielen Ortschaften waren die Falkner und Mitarbeiter damals unterwegs, um die Menschen mit den Tieren zu begeistern, so auch in Herhahn.