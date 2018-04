Aachen - Tickets für „Der Dom leuchtet“ erhältlich

Aachen. Die Vorbereitungen zur Festwoche „40 Jahre Welterbe Aachener Dom“ laufen auf Hochtouren, und soeben ist der Vorverkauf für die neun Abende mit der eindrucksvollen Lichtinstallation ‚Der Dom leuchtet‘ auf dem Katschhof losgegangen.

Die Lichtinstallation „Der Dom leuchtet“ ist ein großes Gemeinschaftswerk von Dom und Stadt zum Jubiläum. Die 15-minütige Performance wird ab dem 22. September und an acht darauffolgenden Abenden gezeigt. Beginn ist um 21.30 Uhr, am Samstag, 22. und 29. September, um 22 Uhr.

Einlasskarten sind für eine Schutzgebühr von 4 Euro ab sofort in der Dominformation und in der Tourist Info Elisenbrunnen sowie in den Vorverkaufsstelle des Medienhauses Aachen im Klenkes Ticketshop im Kapuzinerkarree und im Verlagshaus an der Dresdener Straße erhältlich. Kinder bis 14 Jahre bekommen kostenlose Einlasskarten. Auf www.aachenerdom2018.de können Einlasskarten auch online gekauft werden. Es werden keine Karten reserviert.

Die Dominformation in der Johannes-Paul-II.-Straße ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Tourist Info Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der Kundenservice des Medienhauses ist im Klenkes-Ticketshop Kapuzinerkarree von Montag bis Freitag 10 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr für Sie da. Im Verlagshaus sind Tickets in der Zeit von Montag bis Donnerstag 8 Uhr bis 18 Uhr, Freitag 8 Uhr bis 17 Uhr und Samstag 9 Uhr bis 14 Uhr erhältlich.

Erzählt wird die Geschichte des Doms und seiner besonderen Beziehung zu den Aachenern. Sie sind es, die immer wieder neu und auf andere Art und Weise dafür Sorge tragen, dass ihr Münster erhalten bleibt, sie haben es geschützt – ob gegen den Teufel, gegen Eroberer, Wetter, Erdbeben, Feuersbrunst oder gegen Kriegswirren. Und das tun sie auch heute – ideell, technisch oder finanziell. 16 Hochleistungsprojektoren garantieren ein Lichtkunstwerk, das maßgeschneidert für das Weltkulturerbe-Denkmal Aachener Dom entworfen wird.

Veranstalter für „Der Dom leuchtet“ ist der Märkte- und Aktionskreis City (MAC), der über eine reichhaltige Erfahrung bei solchen Großveranstaltungen im Altstadtkern verfügt. Erwartet werden 4000 Besucher pro Abend. Aus Sicherheitsgründen können nicht mehr Personen auf den Katschhof gelassen werden.

Der Ticketverkauf für Domkonzerte und andere Veranstaltungen in der Festwoche startet am Montag, dem 7. Mai.