Zweifache Teilnahme an Olympischen Spielen

Bei den Halleneuropameisterschaften 1983 sichert sich Carlo Thränhardt seinen einzigen internationalen Titel, als er 2,32 Meter übersprang. Es folgten viele Vize-Titel.

Anfang 1988 sprang er in der Schöneberger Sporthalle 2,42 Meter, die Höhe wurde später nur von Javier Sotomayor um einen Zentimeter verbessert. Im Freien liegt Thränhardts Bestleistung bei 2,37 Meter – das ist Deutscher Rekord.

Zweimal nahm er an Olympischen Spielen teil. 1984 beim Sieg von Dietmar Mögenburg wurde Zehnter in Los Angeles, vier Jahre später Siebter in Seoul, obwohl er 2,31 Meter schaffte.