„The Hoff“ in Maastricht: Gastiert Hollywoodstar bei Rieu-Konzert?

Maastricht. Bereits im April wurde er in Maastricht gesichtet, nun scheint der Grund für seinen Niederlandeaufenthalt geklärt: Nach Informationen des niederländischen Nachrichtenportals „1limburg“ gastiert kein Geringerer als David Hasselhoff bei den Konzerten von André Rieu in der limburgischen Hauptstadt.

Schon drei Monate vor den Sommerabendkonzerten am Wochenende, 7. bis 9. Juli 2017, auf dem Maastrichter Vrijthof veröffentlichten Fans Fotos, die den 64-jährigen Schauspieler und Sänger in der Stadt zeigen. Seither wurde gerätselt, wieso sich der Star in Limburg aufhalten könnte.

Jetzt wurde aber Hasselhoffs sprechendes Auto „KITT“ aus der erfolgreichen TV-Serie „Knight Rider“ bei den Generalproben auf der Bühne gesichtet. Außerdem seien der Schauspieler und der Star-Geiger gute Freunde, wie das niederländische Portal weiter berichtete.

Auch in den letzten Jahren habe immer mindestens ein Spezialgast Rieu bei seinen Konzerten unterstützt, nun soll es, das sei offensichtlich, Hollywoodstar David Hasselhoff sein.