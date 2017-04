„Terrorpropaganda“: Dürener Fußballer Naki in der Türkei verurteilt

Diyarbakir. Der gebürtige Dürener Deniz Naki ist am Donnerstag in der Türkei verurteilt worden. Der Deutsch-Türke mit kurdischen Wurzeln wurde wegen „Terrorpropaganda“ von einem Gericht in Diyarbakir zu 18 Monaten und 22 Tagen auf Bewährung verurteilt. Der Spieler des Drittligisten Amed SK soll die verbotene kurdische Partei PKK auf sozialen Netzwerken unterstützt haben.

Das bestätigte Prozessbeobachter Fabio De Masi, Europaabgeordneter der Linken, auf Twitter und seiner Homepage übereinstimmend mit Medienberichten.

Der Profi, der in Deutschland bereits für den FC St. Pauli und den SC Paderborn aktiv war, spielt seit 2015 für den Club in der Osttürkei. Dort lebt auch die kurdische Minderheit, die seit Jahrzehnten mit der türkischen Regierung um mehr Rechte und Autonomie streitet. Im Zentrum des Konflikts steht die pro-kurdische Arbeiterpartei PKK, die von der Türkei für mehrere Anschläge verantwortlich gemacht wurde und verboten wurde.

Der 27-jährige Naki stand bereits im November 2016 vor Gericht, weil er für die PKK in sozialen Medien geworben haben soll. Er hatte die Vorwürfe stets bestritten. Damals wurde er vom Gericht freigesprochen mit Hinweis auf die Meinungsfreiheit. Im Februar ging die Staatsanwaltschaft jedoch in Revision und Naki musste sich erneut vor Gericht verantworten. Jetzt urteilte der selbe Richter anders als in der ersten Instanz, wie De Masi aus dem Gericht berichtete.

Er bezeichnete das Urteil als „bedauerlich und absurd“. Die Bewährungszeit betrage fünf Jahre, sagte Nakis Anwalt Soran Haldi Mizrak der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Zeit dürfe Naki sich nichts zuschulden kommen lassen. Haldi Mizrak kritisierte die Entscheidung zudem als „willkürlich”.

Özcan Mutlu, Sportpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, sagte der dpa, der Fall Naki zeige, dass jeder Regierungskritiker in der Türkei mit dem Schlimmsten rechnen müsse. Alleine, dass das Verfahren wieder aufgerollt worden sei, sei eine „Farce und eine Schande für die türkische Justiz”.

Gegenüber der Bild-Zeitung äußerte Naki sich deutlich zur Bewährungsstrafe: „Das Urteil finde ich natürlich scheiße. Ich gehe davon aus, dass ich noch im Knast landen werde. Ich werde weiter den Mund aufmachen, wenn ich Menschen Not leiden sehe.“ Er überlege mit seinen Anwälten gegen das Urteil vorzugehen. In den sozialen Netzwerken erhielt er Unterstützung. User „yilmazbvb“ wünscht sich: „In diesen Zeiten sollte es mehr Fußballer wie Deniz Naki geben.“ Sein Ex-Club FC St. Pauli widmete dem ehemaligen U21-Nationalspieler ein Video.