Den Haag - Tatverdächtiger Mann im Mordfall Nicky Verstappen verhaftet

Den Haag. Fast genau 20 Jahre nach dem Mord an dem elfjährigen Nicky Verstappen aus den Niederlanden ist der europaweit gesuchte dringend tatverdächtige 55 Jahre alte Mann am Sonntag gefasst worden. Die niederländische Polizei teilte in der Nacht zum Montag mit, der Niederländer sei in einem spanischen Dorf in der Nähe von Barcelona festgenommen worden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte der Verdächtige nach einem Zeugenhinweis gefasst werden. Der Zeuge habe den Mann anhand der Fahndungsfotos erkannt. Die spanische Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie der Verdächtige mit gefesselten Händen abgeführt wird.

Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, weil seine DNA am Leichnam des Jungen gefunden worden war. Nicky Verstappen war im August 1998 in Brunssummerheide nahe der deutsch-niederländischen Grenze während eines Sommercamps verschwunden. Die Leiche des sexuell missbrauchten Kindes wurde am folgenden Tag gefunden. Seither sind mehrere Verdächtige festgenommen und befragt worden - alle stellten sich als unschuldig heraus. Auch der nun in den Fokus der Ermittlungen gekommene 55-Jährige wurde nach der Tat in der Nähe des Fundortes der Leiche angetroffen, er wurde aber als zufälliger Passant eingestuft.

Zehn Jahre nach dem Tod des Jungen war mit Hilfe neuer Forschungsmethoden an seiner Kleidung die DNA eines zunächst unbekannten Mannes entdeckt worden. Doch waren auch in den Jahren darauf alle Bemühungen, den Mord aufzuklären, vergeblich.

📹Así hemos detenido en #Barcelona a uno de los hombres más buscados por Holanda desde hace más de 20 años.

Presunto autor de la agresión sexual y asesinato de un niño de 11 años y experto en supervivencia, ha sido localizado en un monte cercano a Castellterçol. #EstamosPorTi pic.twitter.com/Iru8aS5hw3 — Policía Nacional (@policia) August 27, 2018

Im Frühjahr 2018 schließlich, rund 20 Jahre nach dem Mord, riefen niederländische Behörden zum größten Massen-Gentest in der Kriminalgeschichte des Landes auf. In einem Radius von fünf Kilometern um den Tatort waren 17.500 Männer aus Landgraaf, Brunssum und Heerlen ausgewählt worden, außerdem aus Nickys Wohnort Heibloem. Daneben erhielten auch 4000 Männer, die 1998 in diesem Gebiet gewohnt hatten und später umgezogen waren, einen entsprechenden Brief der Polizei. Rund 15.000 Männer nahmen an dem Test teil.

Der 55-Jährige meldete sich nicht, was die Behörden dazu brachte, nach ihm zu suchen. Dabei stellte sich heraus, dass er offenbar untergetaucht war. Zuletzt war er in den französischen Vogesen gesehen worden. Nachdem die Ermittler in seinem Haus DNA-Spuren gefunden hatten, die genau zu denen an der Leiche passten, wurde eine europaweite Fahndung ausgelöst.