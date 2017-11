Aachen/Region.

Damit die Braunkohletagebaue nicht volllaufen, muss das Grundwasser verschwinden. Jeden Tag wird dem Boden im Rheinischen Revier genauso viel Wasser entzogen, wie alle Menschen und Unternehmen in Aachen in einem Monat verbrauchen. Eine unvorstellbare Menge: 1,52 Millionen Kubikmeter Grundwasser – täglich! 555 Millionen Kubikmeter im ganzen Jahr 2016. Die Folgen sind bis in die Niederlande hinein messbar, ganze Landstriche sind durch den Wasserentzug bereits um mehrere Meter abgesackt, Häuser wurden unbewohnbar.