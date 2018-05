Herzogenrath - Tag der Nachbarn: „Man darf nichts gegeneinander aufrechnen“

Herzogenrath.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt.“ Wusste schon Friedrich Schiller. Damit es nicht soweit kommt, gibt es den „Tag der Nachbarn“, der von der Stiftung nebenan.de initiiert und am Freitag von Nachbarschaften in ganz Deutschland mit Festen und anderen Aktivitäten begangen wird.