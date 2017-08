15 Projektpartner des FZJ für Deepest

Intel Deutschland; Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München; Barcelona Supercomputing Center (E); Megware Computer Vertrieb und Service GmbH, Chemnitz; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Extoll GmbH, Mannheim; Universität Edinburgh (GB); Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Kaiserslautern; Katholieke Universiteit Leuven (B); Stichting Astron, Netherlands Institute For Radio Astronomy (NL); National Center For Supercomputing Applications (USA); Norges Miljo-Og Biovitenskaplige Universitet (NOR); Haskoli Islands (ISL); European Organisation for Nuclear Research (CERN, CH); ParTec Cluster Competence Center GmbH, Jülich und München.