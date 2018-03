Brunssum.

6721 Männer sind in der ersten Woche schon erschienen und haben sich Wangenschleim abnehmen lassen. Es ist der letzte Versuch, den Mord an dem damals elfjährigen Nicky Verstappen in der Brunssummer Heide nach knapp 20 Jahren doch noch zu klären – ein Massentest wie es ihn in der niederländischen Kriminalgeschichte noch nicht gegeben hat.