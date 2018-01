Sturmtief „Friederike“: Züge fahren langsamer

Aachen. Wegen der Sturmschäden des Orkans „Friederike” wird der Bahnverkehr bundesweit den gesamten Donnerstag bis zum Betriebsschluss um 3 Uhr früh eingestellt. Das gelte für den Regional- und den Fernverkehr, sagte eine Bahnsprecherin.

An Reisende würden Hotel- und Taxigutscheine ausgeteilt. Betroffen sein dürften Zehntausende Menschen. Allein im Regionalverkehr befördert die Bahn in NRW täglich rund eine Million Menschen. Auch am Freitag werde es weiter „erhebliche Probleme” im Verkehrsablauf geben, sagte die Sprecherin.

Mit hohen Windgeschwindigkeiten und starkem Regen zieht das Sturmtief „Friederike“ am Donnerstag über den Westen Deutschlands. Zum Schutz von Fahrgästen hat die Deutsche Bahn deswegen den gesamten Nah- und Fernverkehr bundesweit eingestellt.

Auch die Rurtalbahn hat den Zugverkehr auf dem Streckennetz eingestellt.

Ab 12 Uhr ist eine kostenlose Servicenummer unter 08000/996633 eingerichtet.

Alle aktuellen Meldungen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gibt es in der Übersicht der Deutschen Bahn.