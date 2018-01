Aachen. Wegen des Sturmtiefs fahren Regionalzüge der Bahn am Donnerstag in NRW langsamer. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird es deshalb zu Verspätungen kommen, weil die Geschwindigkeit der Züge reduziert wird. Damit wird der Bremsweg kürzer, wenn Lokführer etwa umgestürzte Bäume vor sich auf dem Gleis liegen sehen, wie ein Bahnsprecher in Berlin am Mittwochabend erklärte.

Mehr zum Thema

Im Fernverkehr seien Auswirkungen ebenfalls möglich. Konkrete Maßnahmen wurden bis zum frühen Morgen aber nicht genannt.

Am frühen Vormittag lief nach Angaben der Bahn in NRW noch alles normal, abgesehen von einer Oberleitungsstörung in Gladbeck. Im Raum Aachen gab es bislang nur geringe Verspätungen.

Alle aktuellen Meldungen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen gibt es in der Übersicht der Deutschen Bahn.