Sturmtief „Egon”: Busse und Lastwagen stehen still

Aachen/Düren/Heinsberg. Stromausfälle, querstehende Lastwagen, ausgefallene Busse: Sturmtief „Egon” ist in der Nacht auf Freitag mit reichlich Neuschnee durch die Region gefegt. Besonders in der Eifel ist die Situation angespannt. Auf der Himmelsleiter steht der Verkehr still, die AVV hat den Busverkehr eingestellt. Im Raum Düren kam es zu Stromausfällen, viele Ampelanlagen in der Region sind ausgefallen.

Schon seit Tagen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Schneefall und orkanartigen Böen in der Region gewarnt. In der Nacht fielen im Flachland mehr als zehn Zentimeter Neuschnee, in den Hochlagen der Eifel sogar bis zu 30 Zentimetern. Hinzu kamen teils orkanartige Böen.

Das Wetter beruhigte sich im Laufe des Morgens, der DWD hob die Unwetterwarnung für die Städteregion Aachen und die Kreis Düren und Heinsberg gegen 7.30 Uhr auf.

Zu starken Problemen kam es auf der Bundesstraße 258, der Himmelsleiter, sowie im Bereich zwischen Relais Königsberg und der Autobahnauffahrt Aachen-Lichtenbusch. Dort sind zahlreiche Lastwagen liegengeblieben und blockieren teilweise die Straße.

#Aachen #Eifel: Aufgrund eines querliegenden LKW kommt es im Busverkehr in und aus Richtung Eifel zu Beeinträchtigungen. #AVVinfo — AVV GmbH (@avv_info) 13. Januar 2017

Ein ähnliches Szenario gibt es auf der Bundesstraße 399 bei Kleinhau in Hürtgenwald. Auch dort blockierten liegengebliebene Lastwagen den Verkehr. Nach Angaben der Polizei ist die Straße durch Einsatz des Streu- und Räumdienstes ist die Straße seit rund 7 Uhr wieder befahrbar.

Auch in anderen Teilen der Eifel sind Lastwagen und sogar Fahrzeuge der Räumdienste liegen geblieben. Die Polizei bat alle Lkw-Fahrer, schnellstmöglich den nächsten Parkplatz anzufahren und dort auf Besserung der Bedingungen zu warten.

Der Aachener Verkehrsverbund AVV informierte gegen 9 Uhr über seinen Twitter-Account, dass keine Busse mehr von Aachen in die Eifel und zurück fahren würden.

#Aachen #Eifel: Der Busverkehr in der Eifel und von Aachen in die Eifel bzw. von der Eifel in Ri. Aachen ist eingestellt. #AVVinfo — AVV GmbH (@avv_info) 13. Januar 2017

In der Städteregion Aachen und im Kreis Düren kam es zu kleineren Unfällen mit Sachschäden. Schwere Unfälle sind bisher nicht gemeldet.

In Düren und der Gemeinde Niederzier kam es nach Auskunft der Polizei am frühen Morgen zu Stromausfällen. Davon sind auch zahlreiche Ampelanlagen betroffen. Auch aus der Städteregion Aachen sind mehrere ausgefallene Ampeln gemeldet. Die Polizei rät an diesen Kreuzungen zu besonderer Vorsicht. Die Wartungsfirmen sind laut Polizei alarmiert und versuchen die Defekte so schnell wie möglich zu beheben.

Der Kreis Heinsberg ist von den Ausläufen des Unwetters weitgehend verschont geblieben. Die Straßen konnten größtenteils störungsfrei geräumt werden.

Ein Verkehrschaos ist in den Flachlagen der Region dennoch weitgehend ausgeblieben. Die Aseag vermeldete auf Twitter kleinere Verspätungen.

Busverkehr in Aachen meist nur 0 bis 5 Minuten verspätet, nur in Ausnahmefällen auch 15 oder 30 Minuten (v.a. Linien 25, 55) - - #winter — ÖPNV Infos f. Aachen (@Aachen_BusBahn) 13. Januar 2017

Im Kreis Euskirchen waren ebenfalls die Höhenlagen von bis zu 20 Zentimetern Neuschnee betroffen. Dort kam es zu mehreren Polizeieinsätzen wegen liegengebliebenen Fahrzeugen. Verletzte gab es bei mehreren kleineren Unfällen nicht.

Schneefälle sorgen auch in Belgien für Verkehrsstörungen. Insbesondere im Süden und Osten des Landes kam es am Freitagmorgen zu Verzögerungen, wie der Sender RTBF meldete. In der Region von Lüttich, nahe der deutschen Grenze, wurden Autobahnabschnitte für Lastwagen mit mehr als 13 Metern Länge gesperrt.

Bei der Bahn gab es Störungen größtenteils im Norden von Nordrhein-Westfalen. Bei Gronau stürzte ein Baum auf die Gleise. Züge nach Enschede in den Niederlanden fielen aus. Auch bei Bonn störte ein umgestürzter Baum den Regionalverkehr. Bei Düsseldorf sorgte ein Schaden an der Oberleitung zwischen 5 und 6 Uhr für mehrere Zugausfälle.

An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn startete der Flugverkehr am Morgen ohne Probleme. „Hier ist alles grün”, sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Airports. In Köln/Bonn hieß es am Morgen: „Ganz normaler Winterbetrieb, Start- und Landebahn sind frei.”

Vor allem in den bergigen Regionen von NRW fiel in der Nacht Schnee. Größere Unfälle gab es zunächst aber nicht. „Alle sind am Räumen und Schieben, aber sonst nichts Großes”, sagte ein Polizeisprecher in Olpe am Freitagmorgen.

Schnee gab es unter anderem im Sauerland, im Siebengebirge und im nördlichen Münsterland. Im Bergischen Land lag in der Nacht auf der Autobahn 4 eine geschlossene Schneedecke, berichtete die Polizei in Köln. Die Polizei in Bonn meldete viele Anrufe wegen Schnee und Sturm. Unter anderem lagen Bäume auf der Straße.

Auf dem Kahlen Asten lagen am Morgen bereits fast 40 Zentimeter Schnee. Eine Meteorologin berichtete von einzelnen orkanartige Böen mit mehr als 100 Stundenkilometern. „Es schneit immer noch”, sagte sie.

Am Wochenende soll es „unbeständig winterlich” bleiben. Immer wieder müsse mit Schneeschauern gerechnet werden, warnte der DWD. Das Sturmtief „Egon” werde sich aber verabschieden.

Im Flachland werde es mit Temperaturen knapp unter 0 Grad etwas kühler als bislang, wie Meteorologe Gerd Budilovsky vom Deutschen Wetterdienst Essen am Freitagmorgen mitteilte. Er rechnete mit wenig Niederschlag. „Ab und zu können aber kleine Schneeschauer auftreten.” Mit etwas Glück komme in Nordrhein-Westfalen vereinzelt für wenige Stunden die Sonne durch, ansonsten bleibe das Wochenende aber eher wolkig.