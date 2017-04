Aachen/Jülich.

Mit Spannung war im Prozess um den Sportplatzüberfall in Welldorf-Güsten am 6. November auf die Vorführung von Beweisvideos des Fußballvereins gewartet worden. Montag war es vor der 4. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht so weit, der Vorsitzende Richter Norbert Gatzke setzte sich eigenhändig an den Vorführ-Computer und klickte im abgedunkelten Gerichtssaal die einzelnen Dateien an.