Studie zeigt: Jeder Dritte in Deutschland schläft schlecht

Aachen. Mit dem Schlaf ist das so eine Sache: Fast alle Lebewesen brauchen ihn, um zu regenerieren, doch die Zeit dafür ist oft knapp. Aus dem Tierreich kennt man findige Ideen: Zugvögel schlafen im Flug. Ihr Trick: Bei ihnen schlafen die Gehirnhälften abwechselnd. Auch manche Wale oder Delfine beherrschen den Kniff – sie können mit seiner Hilfe im Schlaf zum Atmen auftauchen.

Wecker klingelt zwischen sechs und sieben Uhr Der mit 44 Prozent größte Anteil der Deutschen geht laut der Studie der Techniker Krankenkasse zwischen 22 und 23 Uhr zu Bett. Weitere 30 Prozent folgen zwischen 23 und 0 Uhr. Die am meisten verbreitete Aufstehzeit der Berufstätigen ist zwischen sechs und sieben Uhr. 38 Prozent von ihnen beenden dann ihren Nachtschlaf. Jeder Vierte steht allerdings schon vor sechs Uhr auf, einer von zehn sogar vor fünf.

Dem Mensch ist diese Fähigkeit nicht vergönnt: Er schläft oder ist wach. Den Takt dafür geben Tag und Nacht und die Innere Uhr vor: Letztere ist in den menschlichen Genen verankert.

Stehen die Arbeitszeiten diesem Rhythmus entgegen, ist das ein Problem. Wer nachts arbeiten muss, braucht dafür deutlich mehr Kraft als er tagsüber für dieselbe Tätigkeit bräuchte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Techniker Krankenkasse hervorgeht. Und nicht nur das: Wer im Schichtdienst arbeitet, schläft demnach schlechter. 40 Prozent aller Befragten klagen über eine gestörte Nachtruhe. Die Kasse schlägt Alarm: Wer schlecht schläft, wird häufiger krank.

Und auch Arbeitgeber und Gewerkschaften streiten aktuell wieder darum, wie sich immer flexiblere Arbeitszeiten und Freizeit – und damit auch Zeit zum Schlafen – vereinbaren lassen: Gewerkschaften fordern weniger Arbeit und mehr Geld für Arbeitnehmer – besonders für die, die im Schichtdienst arbeiten.

Was passiert im Schlaf, und warum ist er so wichtig?

Auch wenn in diesem Jahr der Medizinnobelpreis an drei Wissenschaftler geht, die die Steuerung der Inneren Uhr erforschen, ist der Schlaf noch ein großes Rätsel. Klar ist: Der Schlaf hat zwei wesentliche Funktionen: Der Körper regeneriert, Zellen werden erneuert. „Außerdem wird erlerntes Wissen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt und die Erlebnisse des Tages verarbeitet“, erläutert Johannes Schiefer. Er ist Neurologe und Chef des Schlaflabors an der Uniklinik Aachen. Bei ihm landen Patienten, die nicht gut schlafen können.

Wie wirkt sich Schlafmangel aus?

Auch der Aachener Schlafexperte betont: Wer nicht genug schläft, kann auf Dauer krank werden. Und die Techniker Krankenkasse warnt: Das Risiko für Herz-Kreislauf- und Magenbeschwerden, für Depressionen und Übergewicht ist höher, wenn der regelmäßige und tiefe Schlaf zu kurz kommt. Auch das Unfallrisiko und die Konzentration sinken, die Fehlerquote im Job steigt.

Das sei bei vielen noch nicht angekommen, sagt Schiefer. Sie würden dem Schlaf nicht genug Bedeutung zumessen. Ein Fehler: „Gerade in einer Wissensgesellschaft wie der unseren ist erholsamer Schlaf nicht nur physiologisch, sondern auch gesellschaftlich wichtig. Deshalb sollten wir unser Schlafverhalten optimieren, nicht rationalisieren“, sagt Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK.

Was hindert Menschen am Schlafen?

Schiefer kann etliche Ursachen aufzählen, die die Nachtruhe stören: Ist der Mensch gestresst, drehen sich die Gedanken um den Beruf und kommen nicht zur Ruhe, ist der Schlaf gestört. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Erkrankungen, die die Nacht zum Tag machen können: Da gibt es etwa die Schlafapnoe, also Atemaussetzer, eine der häufigsten Schlaferkrankungen, das Restless-Legs-Syndrom oder die Traumverhaltensstörung, bei der der Schlafende geträumte Bewegungen tatsächlich ausführt, was sehr belastend ist und zu schweren Verletzungen führen kann.

Wie läuft der Schlaf ab?

Durch die Untersuchung von Hirnströmen, der Augenbewegungen und der Muskelspannung wissen Mediziner ziemlich genau, was nachts für Prozesse im Körper ablaufen. Sie folgen einer bestimmten Architektur. „Etwa die Hälfte des Schlafes verbringen wir im oberflächlichen Schlaf, ein Viertel im Tiefschlaf und ein weiteres Viertel im sogenannten Rem-Schlaf“, erläutert der Aachener Mediziner.

Für den Erholungsgrad sind die prozentualen Anteile und die Abfolge der Schlafphasen wichtig. Vier bis fünf Schlafzyklen durchlaufe der Körper, erklärt Schiefer, auf den Tiefschlaf folgten der oberflächliche Schlaf und die Rem-Phase, in der die Hirnströme fast so verlaufen wie im Wachzustand. Während sich der Organismus im Tiefschlaf vor allem erholt, verarbeitet der Schläfer in der Rem-Phase die Erlebnisse und das Erlernte des Tages. Es ist die Zeit der Träume.

Was weiß die Wissenschaft über das Träumen?

Wie Träume entstehen, was in der Zeit des Schlafens mit dem Bewusstsein passiert – all das gibt der Wissenschaft weiter Rätsel auf. Es gebe durchaus Forscher, die davon ausgingen, dass im Schlaf eine zweite Bewusstseinsebene ablaufe, die nichts mit der am Tag zu tun hat, berichtet Schiefer. Allerdings lassen sich Träume beeinflussen, weiß der 53-Jährige zu berichten.

Es gebe Menschen, die einen Traum der vergangenen Nacht weiterträumten, wenn sie es sich zuvor vorgenommen haben. Das könne man trainieren. Auch auf den Inhalt könne man Einfluss nehmen. Wie das funktioniert: Spekulation. Was mittlerweile ziemlich unstrittig sei: Wir träumen in Farbe – nicht in schwarz-weiß, wie lange Zeit gemutmaßt wurde.

Wie viel Schlaf braucht der Mensch?

Insgesamt verschläft der Mensch etwa ein Drittel seines Lebens. Im statistischen Mittel brauchen Erwachsene etwa sieben bis acht Stunden Schlaf, erläutert der Neurologe. Die TK geht von sechs Stunden aus. Allerdings gibt es große individuelle Unterschiede: „Die Glücklichen unter uns, die mit wenig Schlaf auskommen, brauchen nur vier bis fünf Stunden“, erläutert Schiefer. Andere seien erst nach neun, zehn oder sogar mehr Stunden ausgeschlafen.

Was hat es mit der Inneren Uhr auf sich?

Wann wir schlafen, bestimmen zwei Faktoren: Zum einen die Innere Uhr, die in den menschlichen Genen verankert ist: Sie taktet bei den meisten Menschen bei 25 Stunden, erklärt Schiefer. Dass wir bei einem 24-Stunden-Tag nicht aus dem Rhythmus kommen, liegt am Licht, es setzt die Uhr quasi immer wieder auf null: Nimmt es ab, schüttet der Körper Melatonin aus – wir werden müde.

Wer den Takt durcheinander bringt, weil er etwa eine Nacht durchgemacht hat, für den hat Schiefer eine gute Nachricht: Anders als viele behaupten, könne man in der Folgenacht mit mehr Schlaf als üblich einen guten Teil der Defizits wieder gutmachen. Auch ein Mittagsschlaf am Folgetag kann helfen. „Vorschlafen“ bringt laut Schiefer aber nichts.

Was passiert, wenn man entgegen der Inneren Uhr arbeitet?

Wer über einen längeren Zeitraum zu unregelmäßigen Zeiten oder im Schichtdienst arbeitet, schläft häufig schlecht und hat auch langfristig oft Nachteile, sagt Schiefer. Bei Frauen steige das Krebsrisiko leicht, und manch einer leide nach Ende seines Berufslebens am „Schichtarbeitersyndrom“ und finde nicht mehr in einen normalen Schlafrhythmus zurück. Oft helfen dann nur noch Medikamente. Wie belastend Menschen Arbeit entgegen der Inneren Uhr empfänden, sei aber sehr unterschiedlich, gibt Schiefer zu bedenken. Manch einem bereite der Wechsel kaum Probleme.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten DGB-Studie zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben arbeiten 27 Prozent der Befragten oft oder sehr oft abends zwischen 18 und 23 Uhr. Immerhin neun Prozent arbeiten nachts zwischen 23 und 6 Uhr.

Als besonders verträglich hat sich laut Schiefer ein vorwärtsrotierendes Schichtmodell herauskristallisiert, bei dem drei Mal hintereinander jeweils früh, spät und nachts gearbeitet werde. Sich über einen längeren Zeitraum beispielsweise auf Nachtarbeit einzustellen, habe sich hingegen nicht bewährt.