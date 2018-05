Aachen.

Was genau am Mittag des 7. August 2017 in der Zentralbibliothek der RWTH Aachen passierte, ließ sich am Montag nicht mehr rekonstruieren. Klar wurde nur, dass der Student D. sich in aller Öffentlichkeit einem sexuellen Tagtraum hingegeben hatte, was zu autoerotischen Handlungen führte, an denen die chinesische Studentin Q. Anstoß genommen und D. angezeigt hatte.