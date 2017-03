Störung an Oberleitung behoben: Züge fahren wieder nach Plan

Aachen. Seit 8 Uhr am Mittwochmorgen arbeiteten Mitarbeiter der deutschen Bahn mit Hochdruck daran, die defekte Oberleitung zwischen Aachen West und dem Aachener Hauptbahnhof zu beheben. Durch die Störung war es zu massiven Ausfällen im Bahnverkehr gekommen. Seit 14 Uhr läuft der Schienenverkehr wieder nach Plan, teilte die Bahn mit.

Durch die Oberleitungsstörung konnten zeitweise keine Züge mehr in den Hauptbahnhof einfahren. Der Regionalexpress 4 und die Regionalbahnen 33 und 20 waren von dem Ausfall betroffen.

Zudem musste am Morgen nach einem schweren Unfall an einem Bahnübergang in Eschweiler der Schienenverkehr zwischen Stolberg und Langerwehe umgeleitet werden.

Um 14 Uhr am Nachmittag konnten Bahnmitarbeiter die Oberleitung schließlich erfolgreich reparieren. Der Fahrplan sei wieder uneingeschränkt gültig, teilte die Bahn auf ihrem Twitter-Account mit.