Störung am Stellwerk: Acht Stunden lang fährt kein Zug

Region.

Auf der Bahnstrecke zwischen Aachen und Mönchengladbach ist es am Donnerstag zu massiven Störungen gekommen. Im Kreis Heinsberg rollte bis zum späten Nachmittag so gut wie gar kein Zug. Nach Angaben der Deutschen Bahn war gegen 8.30 Uhr ein Stellwerk in Mönchengladbach-Rheydt ausgefallen.