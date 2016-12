Reaktionen auf mobile Kirche in Heinsberg „durchweg positiv“

Eine andere ungewöhnliche Idee für einen Ort, an dem man Gottesdienste feiert, hatte der evangelische Pfarrer Sebastian Walde aus Heinsberg. Er ließ in diesem Jahr einen Marktwagen zu einer mobilen Kirche umbauen, um mehr Menschen für den Gottesdienst zu begeistern. Ihr Debüt hatte diese am zweiten Advent in Heinsberg.

Seitdem war der fahrbare Altarraum schon drei Male im Einsatz. Damit erreiche er auch Besucher, die nicht zur stationären Kirche kommen können, sagte Walde. So ermögliche die „Kirche to go“ in einem aufklappbaren Anhänger etwa Gottesdienste in Seniorenheimen oder abgelegenen Ortsteilen, aber auch Freilicht-Andachten auf Marktplätzen oder im Grünen.

Die ersten Reaktionen waren laut Walde durchweg positiv. „Viele Leute, die von sich aus nicht auf die Idee gekommen wären, einen Gottesdienst zu besuchen, bleiben dann vor der mobilen Kirche doch stehen“, sagte der Pfarrer. „Die Hemmschwelle ist hier nicht so hoch.“ Im neuen Jahr will Walde seine Erfahrungen bei einem Netzwerk-Treffen mit Betreibern ähnlicher Angebote austauschen. (epd)