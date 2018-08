Merzenich/Kerpen - Steine und Molotowcocktails: Polizisten im Hambacher Forst verletzt

Merzenich/Kerpen. Im Hambacher Forst haben Vermummte erneut Polizisten angegriffen und dabei mehrere Beamte verletzt. Aus dem Wald flogen Steine, Pyrotechnik und Molotowcocktails, wie die Polizei berichtete. Eine junge Frau wurde am Samstag festgenommen.

Als Polizisten sie abführten, seien aus mehreren Richtungen zum Teil mit Metallstangen bewaffnete Vermummte auf die Beamten zugegangen. Auch Polizeifahrzeuge wurden beschädigt.

Die Polizei betrachtet die Angriffe als Hinweis darauf, dass sich „offensichtlich zunehmend extreme, gewaltbereite, der linksautonomen Szene zugehörige Straftäter” in dem Wald aufhalten, wie sie mitteilte. Bereits in der Vergangenheit war es im Konflikt um den Hambacher Forst immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen. Er gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle.

Schon am Freitagabend seien Polizisten an der Landesstraße 276 von Vermummten mit Steinen beworfen und mit Zwillen beschossen worden. Ein Beamter wurde am Hinterkopf getroffen und ging verletzt zu Boden. Erst als die Polizisten drohten, von ihren Waffen Gebrauch zu machen, habe die Attacke aufgehört - die Vermummten verschwanden im Wald. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Am Samstag wurden dann an einem Waldweg drei Gegenstände entdeckt, die nach selbstgebauten Sprengvorrichtungen aussahen und von einem Spezialisten untersucht werden mussten. Abermals wurde ein Polizeiwagen mit Steinen beworfen. Die Polizisten nahmen eine 22-Jährige fest. Währenddessen näherten sich den Angaben zufolge erneut Vermummte, die zum Teil Metallstangen bei sich trugen.

Die Untersuchung der vermeintlichen Sprengvorrichtungen wurde am Samstag bei Einbruch der Dunkelheit unterbrochen, eine hatte sich bereits als Attrappe herausgestellt. Am Sonntag sollen die beiden anderen Gegenstände untersucht werden. Um jegliche Gefahr für Waldbesucher, Medienvertreter und Einsatzkräfte auszuschließen, darf sich während der Untersuchung niemand innerhalb des von den Polizisten abgesperrten Gefahrenbereichs aufhalten.

An zwei anderen Stellen kam es zu weiteren Auseinandersetzungen. Beamte seien dort mit Steinen, Pyrotechnik und Molotowcocktails beworfen worden, berichtete die Polizei. Zwei Polizisten erlitten leichte Blessuren.

Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach zeigte sich bestürzt: „Ich bin erschüttert und empört angesichts der Gewalt, die den Polizistinnen und Polizisten zunehmend entgegenschlägt. Diese Straftaten werden konsequent verfolgt. Ich erwarte von all jenen, die ihren Protest friedlich ausdrücken wollen, dass sie sich klar und deutlich von solchen Straftätern und ihren Gewalttaten distanzieren und aktiv dazu beitragen, dass die Gewalt nicht weiter eskaliert."



Damit erinnert er auch an den Aktionskonsenz, der durch verschiedene Aktionsbündnisse unterzeichnet wurde und in dem man sich zur Gewaltlosigkeit im Protest verpflichtet hat.



In der Vergangenheit war es im Konflikt um den alten Hambacher Wald immer wieder zu Angriffen auf Polizeibeamte und Beschäftigte des Energiekonzerns RWE gekommen. RWE plant ab Oktober Rodungsarbeiten im Hambacher Forst für den dortigen Tagebau. Darüber war es in der frisch gegründeten Kohlekommission zu einem offenen Streit gekommen.